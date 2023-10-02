В интервью журналистке Наталье Мосейчук чиновник признался, что, когда он вспоминает о Буданове, ему хочется улыбаться. Секретарь СНБО с первого дня полномасштабного вторжения РФ много общался с начальником военной разведки, информирует «НБН».

По словам Данилова, глава ГУР хочет получать дополнительное образование и не ограничится лишь поступлением в Острожскую академию на аспирантуру. Чиновник отметил, что он иногда читает лекции, на одной из которых однажды заметил генерала, удивившись его присутствию.

«Когда я увидел Кирилла, то был приятно поражен», — признался секретарь СНБО.

Ранее стало известно о зачислении главного разведчика Украины на аспирантуру Острожской академии. Военачальник занял первое место в рейтинге учебного заведения на специальность «Политология».