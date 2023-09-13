Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Общественного» со ссылкой на рейтинговый список поступа ющих, а также комментарий ректора, Героя Украины Игоря Пасечника.

Так, согласно данным рейтинговой таблицы, руководитель ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов занимает первую позицию в списке на специальность «Политология». Также известно, что он будет учиться на вечерней форме обучения.

В свою очередь ректор университета Игорь Пасечник подтвердил изданию, что Кирилл Буданов действительно есть в списке.

В частности, он сказал, что в связи с тем, что данную академию закончил Валерий Залужный, еще девять других боевых генералов и командующий тридцатой армии, эта академия стала весьма популярной.

В это же время он уточнил, что приказа о зачислении Буданова пока что нет, и данный список является только рейтингом тех, кто допущен в аспирантуру.

Напомним, ранее у Буданова сделали прогноз по переговорам между президентами КНДР и России.