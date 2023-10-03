В интервью изданию «Украинская правда» руководитель МВД отметил, что в вопросе наказания уклонистов должна быть золотая середина между моральной и юридической сторонами и государству нужно выработать общий подход к этой проблеме, информирует «НБН».

Клименко считает, что в будущем проблема приобретет социальный характер, один слой населения не будет принимать другой слой населения, который просто сбежал от войны в другие страны.

По мнению министра, по возвращению домой уклонистам грозит административный штраф, однако, если граница пересекалась военнообязанными с поддельными документами – наказанием будет уже уголовная ответственность.

Ранее Клименко рассказал, изменился ли уровень преступности в стране с началом полномасштабного вторжения российских оккупантов.