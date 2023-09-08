О том, что контрразведкой была задержана осведомительница, которая помогала войскам государства-террориста осуществить вчерашнюю ночную атаку по Сумам, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Службы Безопасности Украины.

В соответствии с данными следствия, наведением дронов-камикадзе и ракет на приграничный областной центр, занималась экс-гражданка России, получившая вид на жительство в нашей стране, и длительное время живущая в Сумах. Сразу после полномасштабной агрессии Кремля, злоумышленница стала в дистанционном формате сотрудничать с ГУ Генштаба ВС РФ или ГРУ.

В частности, исполняя указания ГРУ, их фактическая соратница вела сбор информации относительно городских объектов, которые считала местами вероятного расположения защитников Украины: россиянка сама обходила территорию Сум, якобы по собственным делам, или же «втемную» расспрашивала о «нужных» сведениях у знакомых, иногда стараясь завербовать «единомышленников». Как стало известно, все собранные сведения фигурантка, предоставляла спецслужбам захватчиков, посредством отправки через мессенджер текстовых сообщений, с указанием координат объектов — это подтверждено после изучения изъятого телефона.

Сейчас коллаборационистке сообщено о подозрении согласно 2-х статей «Уголовного кодекса Украины», и решается вопрос касательно избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью получения пожизненного срока заключения.

Ранее мы писали о том, что в результате атаки «Шахеда» на Сумы 7-го сентября, были повреждены 2 магазина, частный дом и 20 квартир в многоэтажке.