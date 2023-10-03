В своем Telegram-канале городской глава Мелитополя во вторник, 3 октября, написал, что «вторая армия мира» еще больше «вгрызается» в нашу землю на Запорожье и усиливает значимость сухопутного коридора, информирует «НБН».

Как сообщил Федоров, на переднем крае фронта в районе Новопрокоповки «освободители» построили сложную систему окопов-тоннелей и двухэтажные подземные блиндажи. Также путинские солдаты взялись за укрепление Токмака, вокруг города создают новые линии обороны и заливают окопы бетоном.

Помимо этого, оккупанты взялись прокладывать новые транспортные пути, которые должны упростить им доставку военных грузов. В планах россиян строительство автомобильной дороги от Мариуполя до Новоазовска и железнодорожного пути от Мелитополя до Ростова.

Мелитопольский мэр заверил, что путинские оккупационные силы в Запорожской области точно не намерены осуществлять «жесты доброй воли» в ближайшее время.

Ранее чиновник сообщал о загадочных смертях «освободителей» на Запорожье.