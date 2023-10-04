В среду, 4 октября, пресс-служба украинской военной разведки заявила о новой спецоперации ГУР МОУ в Крыму. Сообщается, что спецназовцы «Стугны» и «Братства» в составе спецподразделения «Тимура» высадились на территории захваченного россиянами полуострова, информирует «НБН».

После того, как бойцы военной разведки Украины десантировались в Крыму, они нанесли огневое поражение «второй армии мира». Кадры операции опубликовали на YouTube-канале ГУР МОУ.

На видео спецназовец с украинским флагом в руках сообщил, что украинская разведка осуществила очередную высадку на полуострове. Он заявил, что Крым «будет украинским или безлюдным».

Ранее украинский десант высадился на территории временно оккупированного россиянами полуострова в День Независимости Украины. У Буданова рассказали о бое с участием катеров и авиации.