Аналитики ISW в своем отчете пишут, что Министерство обороны страны-агрессора набирает в армию Путина иностранных «добровольцев». Новобранцами пополняют «элитные» подразделения Воздушно-десантных войск РФ, которые понесли значительные потери в ходе боевых действий в Украине, информирует «НБН».

Эксперты обратили внимание на сообщение одного из российских «военкоров», который подтвердил, что в рядах ВДВ воюют «добровольцы» из Непала. Ранее стало известно, что в этих войсках служат и граждане Кубы.

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу похвалил усилия по набору «добровольцев» из-за границы, заверив, что якобы призывники из захваченных украинских регионов не будут задействованы в так называемой «спецоперации».

Напомним, в сентябре стало известно о намерении Кремля провести мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. В частности, стало известно, кого будут в первую очередь забирать в армию Путина в Крыму.