Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга прокомментировал заявление британского оборонного ведомства о поражении российского флота в Черном море, информирует «НБН».

По словам спикера ВМС, мощный ракетный удар по Черноморскому флоту оккупантов в Севастополе – «технический нокдаун» для страны-агрессора. При этом Плетенчук не готов в полном объеме подтвердить слова Хиппи.

Он объяснил, что очень рано списывать флот путинских оккупационных сил со счетов, так как он по-прежнему является мощной корабельной группировкой.

При этом представитель украинских Военно-морских сил отметил, что у флота армии Путина есть проблемы – они ограничены в акватории и несут потери.

Плетенчук добавил, что сейчас у захватчиков закрыты три пункта: они лишились флагмана, штаба и командующего. Безусловно эти факторы будут влиять на управляемость ВМС РФ, функционал и способности.

Напомним, в Минобороны США прокомментировали информацию о ликвидации командующего ЧФ РФ Виктора Соколова в Севастополе.