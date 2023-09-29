О том, что Пентагон пока не в состоянии окончательно засвидетельствовать истинность утверждений того, как успешно прошла «утилизация» командующего Черноморского флота РФ адмирала Виктора Соколова, пишет «НБН», ссылаясь на «расшифровку» брифинга, на котором прозвучало пояснение представителя Министерства обороны США Сабрины Сингх.

По словам Сингх, на данный момент в американском оборонном ведомстве не располагают достаточными подтверждениями гибели этого российского высокопоставленного офицера, но, судя по всему, более раскрытая информация может появиться в ближайшее время.

В частности, такие предположения вызваны тем, что спикер Пентагона сообщила относительно фактического наличия определенных документов:

Я видела отчеты, но не могу ничего подтвердить.

Ранее мы писали о том, что в Кремле заявили о встрече Путина с «умершим» Кадыровым.