Кудряшов сообщил, что на флангах города-крепости у защитников есть определенные успехи, в частности деоккупация Андреевки. Российские захватчики используют свое преимущество в пехоте и артиллерии, чтобы вернуть утраченные позиции. Однако «освободители» не достигают своей цели, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам заместителя командира 3-й ОШБР, путинские оккупационные силы в районе Бахмута не меняют тактику с начала полномасштабного вторжения. Враг продолжает бросать пехоту в определенные зоны фронта и днем, и ночью.

Военный добавил, что ВС РФ комбинируют легкую бронированную технику, минометные подразделения и артиллерию. На Бахмутском направлении и защитники, и оккупанты применяют БПЛА чаще, чем на других участках фронта, количество беспилотников постоянно растет.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш высказался о возможности отхода россиян от Бахмута.