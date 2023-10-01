О том, что контингент войск Путина в окрестностях города, насчитывает тысячи человек, и это позволяет оккупантам регулярно проводить фланговые атаки, штурмуя оборону защитников небольшими группами по 5-30 человек, пишет «НБН», ссылаясь на объяснение главы пресс-службы Восточной группировки войск Ильи Евлаша, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Евлаша, противник сконцентрировал в Бахмуте весьма мощный боевой потенциал — более 10 000 человек остаются в окрестностях данного населенного пункта. Таким образом, можно сделать вывод — российские войска вторжения не собираются его сдавать или перебрасывать «живую силу» на южный участок фронта, то есть на данном этапе, «врага не стоит недооценивать».

Также, если судить по интенсивности российских атак на Клещеевском направлении, Андреевском и северном фланге в районе города-крепости, в особенности, с учетом количества задействованных там сил, «о сдаче Бахмута [оккупантами] говорить преждевременно».

Ранее мы писали о том, что военный объяснил, чем уникальна ситуация на Бахмутском направлении, указав на проблему оккупантов.