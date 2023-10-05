В эфире программы «Радио Свобода» глава ГВА рассказал, что в Токмаке сотрудникам «административных учреждений», коммунальных предприятий, учебных заведений оккупанты приказали два дня не выходить на работу, информирует «НБН».

По словам Чуба, из города выехали некоторые ФСБшники, которые якобы до конца недели должны вернуться. Чиновник не исключает, что российские захватчики могут готовить в Токмаке провокацию.

Накануне мелитопольский мэр Иван Федоров также сообщал, что в Токмаке закрыли магазины, рынок и «админучреждения». Чиновник рассказал, что несколько недель назад из города вывозили органы «власти», кроме того, офицеры ВС РФ эвакуировали свои семьи.

Также городской глава Мелитополя рассказал, что «освободители» вокруг Токмака все заливают бетоном, создают сложную систему тоннелей из окопов и строят подземные блиндажи в два этажа.