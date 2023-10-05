Спикер ГУР МОУ в комментарии «24 каналу» рассказал, что новая операция украинской военной разведки на территории Крыма носит диверсионно-разведывательный характер, информирует «НБН».

По словам Юсова, спецназовцы «Братства» и «Стугны» в ходе проведения спецоперации на временно оккупированном полуострове вступили в ожесточенное сражение с «освободителями».

Представитель военной разведки добавил, что высадка бойцов ГУР в Крыму не обошлась для них без потерь, однако в результате боевого столкновения российские захватчики понесли потери более значительные.

Отметим, что о новой операции Главного управления разведки Минобороны на территории полуострова стало известно в среду, 4 октября. В Сети опубликовали кадры высадки спецназовцев в Крыму.