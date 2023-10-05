В эфире национального телемарафона представитель ВМС ВСУ рассказал, что «освободители» регулярно предпринимают различные меры, чтобы предотвратить новые удары по Крымскому мосту, информирует «НБН».

По словам Плетенчука, россияне выстроили «непроникновенную» систему охраны объекта в Керченском проливе. В частности, там находится группировка из 5 кораблей и 4 катеров морской охраны Федеральной службы безопасности РФ. Также оккупанты сделали заграждение возле моста из затопленных барж.

Спикер Военно-морских сил констатировал, что страна-агрессор сделала все, что могла в вопросе защиты незаконно построенной конструкции в Керченском проливе.

Ранее Плетенчук отреагировал на заявление Министерства обороны Великобритании о том, что ВСУ добились функционального поражения флота государства-террориста в Черном море. Представитель ВМС объяснил, почему он не готов подтвердить соответствующие выводы.