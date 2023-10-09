Как пишет «НБН» со ссылкой на The Times of Israel, речь идет о заместителе командующего южным подразделением военно-морских сил ХАМАС в ГАЗЕ.

Задержание осуществило подразделение ВМС Шайетет 13. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Его допрашивают представители Министерства оборонного ведомства Израиля.

Никаких других подробностей о задержании Мухаммеда Абу Гали в настоящее время нет.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что президент США Джо Байден распорядился предоставить Израилю дополнительную помощь.