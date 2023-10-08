Как информирует « НБН », об этом говорится в сообщениях Белого дома, Sky News

Так, ссылаясь на американских чиновников, издание Politico сообщило, что администрация Байдена работает над выполнением запроса Тель-Авива относительно срочной передаче оружия.

При этом телевизионный канал Sky News информирует, что Соединенные Штаты Америки могут перебросить свои военные корабли и боевую авиацию ближе к Израилю.

Касательно того, что именно намерены передать Соединенные Штаты Америки Израилю в качестве дополнительно помощи, пока не разглашается.

Напомним, ранее мы уже писали, что польский лидер Анджей Дуда сделал заявление о том, что война в Израиле способствует агрессии РФ В Украине.