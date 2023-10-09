Как пишет «НБН«, об этом проинформировали сами представители третьей отдельной штурмовой бригады.
Дословно из обнародованного сообщения:
Последствиями проведения бойцами третьей штурмовой бригады уникальной операции на Бахмутском направлении стало пленение вражеского майора, командира вражеского батальона «Алга» 72 омсбр России.
В сообщении говорится, что отныне россиянин является представителем обменного фонда среди старше офицерского состава оккупантов.
Когда военнопленного попросили описать состояние своего подразделения, он ответил такими словами:
Здесь п**да сколько полегло.
Примечательно, что в Сети также было обнародовано видео, на котором запечатлено, как защитники Украины взяли в плен оккупанта.
Напомним, ранее мы уже писали о том, почему на Запорожском направлении снизились потери оккупантов.