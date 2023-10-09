Как пишет «НБН«, об этом проинформировали сами представители третьей отдельной штурмовой бригады.

Дословно из обнародованного сообщения:

Последствиями проведения бойцами третьей штурмовой бригады уникальной операции на Бахмутском направлении стало пленение вражеского майора, командира вражеского батальона «Алга» 72 омсбр России.

В сообщении говорится, что отныне россиянин является представителем обменного фонда среди старше офицерского состава оккупантов.

Когда военнопленного попросили описать состояние своего подразделения, он ответил такими словами:

Здесь п**да сколько полегло.

Примечательно, что в Сети также было обнародовано видео, на котором запечатлено, как защитники Украины взяли в плен оккупанта.

Напомним, ранее мы уже писали о том, почему на Запорожском направлении снизились потери оккупантов.