Американские эксперты в своем отчете заявили, что на фронте в Украине конфликт между оккупантами РФ и подразделениями так называемой «ДНР» набирает обороты, информирует «НБН».

Аналитики обратили внимание на высказывания одного из российских «военкоров» из состава 37-й ОМСБр, который высмеял боевиков «народной республики» за то, что они занимают позиции далеко за линией фронта, удерживаемую ВС РФ.

«Военный корреспондент» также заявлял о низком уровне квалификации вооруженных формирований из ОРДО и недоверии к ним со стороны «освободителей».

В ISW считают, что обвинения «военкора» свидетельствуют о нарастании конфликта между формированиями «ДНР» и солдатами путинских оккупационных сил.

Ранее в ISW сообщили о признаках, которые указывают на подготовку РФ к возможным конфликтам с государствами-членами НАТО и странами Балтии.