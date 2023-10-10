В ЦНС заявили, что ФСБ РФ и КГБ РБ готовят теракт «под чужим флагом» вблизи границы между Беларусью и Польшей. Силовики рассматривают как объект для проведения операции нефтебазу «Брестоблнефтепродукт», информирует «НБН».

В сообщении сказано, что нефтебазу российские и белорусские спецслужбы планируют атаковать с помощью сбросов с БПЛА. Представители подполья РБ рассказали, что еще в конце лета боевики частной военной компании «Вагнер» в Беларуси проводили разведку потенциальных объектов для организации теракта с целью обвинить в нем Украину.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о подготовке провокации на Курской атомной электростанции в РФ. В ГУР МОУ прокомментировали планы оккупантов устроить теракт на своей территории.