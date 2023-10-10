Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ в ТГ-канале, в ночь на десятое октября войска России атаковали южную часть Украинского государства беспилотниками типа «Шахед». В общей сложности агрессор выпустил 36 БПЛА, из них украинская ПВО смогла уничтожить 27 в пределах Николаевской, Одесской, а также Херсонской областей Украины.

К слову, были также зафиксированы попадания. В частности, в Одесской области был «прилет» в объект логистической инфраструктуры.

Напомним, ранее мы уже писали о ночных взрывах в Одесской области.