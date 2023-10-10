В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» объяснила, с чем связано уменьшение применения ракет российскими войсками для ударов по Украине, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, по всей видимости, у ВС РФ возникла необходимость накопить это оружие. Она напомнила, что у армии Путина был большой запас ракет, однако захватчики их очень «щедро» использовали, а производство новых единиц в России замедлено и усложнено.

Глава пресс-центра предполагает, что оккупанты экономят ракеты, чтобы подготовиться к атакам в так называемый «период блекаутов», который ранее анонсировал враг.

Также не исключено, что у россиян возникли сложности со слаженностью ракетных ударов после обстрела штаба ЧФ РФ во временно захваченном Севастополе.

Напомним, что в ночь на вторник, 10 октября, российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. В Воздушных силах рассказали, сколько «Шахедов» ликвидировала ПВО.