В ЦНС сообщили, что на территорию Белгородской области РФ прибыли спецподразделения Главного управления Генерального штаба страны-агрессора для подготовки провокаций в приграничных районах Сумщины, информирует «НБН».

Белгородское подполье зафиксировало в регионе передвижение оккупантов на автомобилях Toyota Hilux группами по десять спецназовцев. Захватчики прибыли в район Красная Яруга, где будут заниматься организацией диверсий с целью дестабилизации обстановки на границе с Сумской областью.

В то же время ФСБ РФ и КГБ РБ готовят теракт на территории Беларуси, в котором Москва и Минск обвинят Украину. В ЦНС сообщили, по какому объекту силовики намерены нанести удар.