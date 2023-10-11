О том, что результат действий ВСУ предвосхитил все прогнозы, но так как страна-агрессор не намерена отказываться от агрессивных планов, поддержка Украины должна быть усилена, пишет «НБН», ссылаясь на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, прозвучавшее на «Рамштайн-16» сегодня, и опубликованное «Укринформом».

По словам Столтенберга, начиная полномасштабное вторжение в Украину в 2022-м году, Путин был уверен — Киев будет взят за несколько дней, а Украина, — за несколько недель. Однако кремлевский тиран допустил просчеты — ВСУ «снова и снова превосходят ожидания». В частности, генсек Альянса напомнил — Украина уже вернула 50 процентов территорий, оккупированных РФ с февраля прошлого года, а защитники не прекращают наносить большие потери «второй армии мира».

Кроме того, Столтенберг уверен — «чем сильнее будет Украина на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров, и тем быстрее закончится эта война», при этом, НАТО станет поддерживать наше государство «столько, сколько потребуется».

Ранее мы писали о том, что в Пентагоне анонсировали следующие пакеты военной помощи для Украины.