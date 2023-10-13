Британская разведка в новом отчете пишет, что Военно-воздушные силы Российской Федерации с 21 сентября в течение 21 дня не осуществляли ракетные обстрелы городов Украины. В ведомстве отмечают, что такие длинные перерывы между ракетными атаками не типичны для оккупантов.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на страницу Министерства обороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В сводке отмечается, что последний раз подобная пауза между ракетными ударами была 51 день с 9 марта по 28 апреля этого года. По всей видимости, после атак на критическую инфраструктуру Украины в период холодов армия Путина исчерпала запасы ракет AS-23.

Разведка Великобритании предполагает, что ВС РФ сделали трехнедельный перерыв, чтобы сохранить запасы ракет для обстрелов украинских городов зимой.

Ранее британская разведка рассказала, от какого психического расстройства массово страдают путинские солдаты, которые воюют в Украине.