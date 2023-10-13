Результаты опроса Киевского международного института социологии показали, что в октябре этого года количество украинцев, которые согласны на территориальные уступки РФ ради завершения войны, выросло до 14%.

В феврале таких граждан было 9%, а в мае – 10%, информирует «НБН».

В то же время сейчас большая часть опрошенных не согласны отдавать россиянам украинские территории в обмен на «мир» — 80%. 6% респондентов было трудно определиться с ответом.

Больше всего готовы к территориальным уступкам жители Востока (22%) и Юга (21%) Украины. На Западе готовы попрощаться с оккупированными регионами страны ради окончания боевых действий 9% опрошенных, в Центре – 10%.

Ранее «Левада-Центр» сообщил, сколько россиян продолжают поддерживать так называемую «СВО», но боятся мобилизации.