О том, что постепенное падение отметок на термометрах начнется завтра, 15-го октября, с западных и северных регионов, а в понедельник, 16-го октября, понижение температуры, до близких к норме значений для этого сезона, достигнет фактически всей территории Украины, пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение замглавы отдела метеопрогнозов «Укргидрометцентра» Натальи Голени, опубликованное в «РБК-Украина».

Как стало известно, в последний выходной день этой недели, в светлое время суток показатели температуры пока еще составят около 10 градусов тепла повсеместно, а в ночное — от +3 до +8 градусов по Цельсию. При этом, традиционно комфортные метеоусловия сохранятся на юге: днем — от +13 до +15 градусов по Цельсию, а ночью — от +10 до +12 градусов по Цельсию. То есть холодать будет постепенно, но неуклонно.

Также, следующее, гораздо более резкое изменение погодных условий, произойдет после 20-го октября — с севера снова зайдет максимально холодный воздух, имеющий арктическое происхождение: в период с 20-е по 22-е октября, если пройдут осадки, то это будет дождь в сопровождении мокрого снега. Кроме того, температура ночами опустится до −3…+3 градусов по Цельсию, а днем будет колебаться в диапазоне от +1 до +7 градусов по Цельсию (на юге — до +10 градусов по Цельсию).

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