О том, какое сообщение прозвучало от командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского в период посещения воинских частей, ведущих оборону в зоне ответственности оперативно-тактической группировки войск «Лиман», пишет «НБН».

По словам Сырского, текущая обстановка, как на Купянском, так и Лиманском направлениях, на протяжении последних дней значительно обострилась — путинская армия, после нанесенных ей потерь, успела восстановиться за два месяца, и начала интенсивные наступательные действия в районе Макеевки, а затем и около Купянска.

Сейчас именно здесь идут самые ожесточенные бои, и основными целями российских войск вторжения являются: «разгром группировки наших войск, окружение Купянска, и выход на рубеж реки Оскол».

Ранее мы писали о том, что аналитики ISW негативно оценили попытки наступления оккупантов на Авдеевском направлении.