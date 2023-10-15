О том, что до завершения текущего осеннего сезона, в ряды Вооруженных сил Украины безусловно призовут определенные категории специалистов, в которых жизненно нуждаются войска для перелома ситуации на фронте, пишет «НБН», ссылаясь на материал «24-канала».

В частности, самыми приоритетными для призыва на данном этапе являются те военнообязанные, которые смогут стать:

танкистами;

штурмовиками;

пехотинцами;

артиллеристами;

операторами ударных или разведывательных беспилотников;

водителями;

санитарами/аналогичным медперсоналом.

Ранее наш информационный портал писал о том, что стало известно, приостанавливают ли начисление пенсий экс-военным после мобилизации.