О том, что до завершения текущего осеннего сезона, в ряды Вооруженных сил Украины безусловно призовут определенные категории специалистов, в которых жизненно нуждаются войска для перелома ситуации на фронте, пишет «НБН», ссылаясь на материал «24-канала».
В частности, самыми приоритетными для призыва на данном этапе являются те военнообязанные, которые смогут стать:
- танкистами;
- штурмовиками;
- пехотинцами;
- артиллеристами;
- операторами ударных или разведывательных беспилотников;
- водителями;
- санитарами/аналогичным медперсоналом.
Ранее наш информационный портал писал о том, что стало известно, приостанавливают ли начисление пенсий экс-военным после мобилизации.