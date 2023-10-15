О том, что сейчас процесс подачи заявок в кадровый резерв для работы в госорганах на освобожденных территориях несколько облегчили, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как стало известно, теперь тем, кто намеревается стать частью кадрового резерва, больше не предложат заполнять мотивационный опросник или проходить тест на общую эрудицию. Также, исключили требования по указанию информации о наиболее сильных сторонах, личных чертах и хобби.

Впрочем, анкету все же дополнили графами, куда претендент должен внести некоторую уточняющую информацию о себе, с целью формирования статистических данных. Кроме того, предоставлять сведения о себе теперь можно исключительно на украинском языке, с учетом того, что за достоверность информации станет отвечать лицо, ее подавшее. Направить заявку можно по этой гиперссылке.

Ранее мы писали о том, что эксперты рассказали, каких сотрудников все сложнее найти украинским работодателям.