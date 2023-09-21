О том, что несущественный прирост в объеме соискателей трудоустройства наблюдается лишь в Херсонской и Николаевской областях — данная тенденция указывает на возвращение внутренних переселенцев, но в остальных регионах дела обстоят несколько иначе, пишет «НБН», ссылаясь на профильный портал WORK.UA.

В частности, численность претендентов на трудоустройство, которые только создали/обновили свое резюме, в прошлом месяце составила 350 994 человек: 58 процентов — женщины и 42 процента — мужчины.

Кроме того, на рынке труда стремительно сократилось количество молодежи: если провести сравнение с июлем, на 39 процентов снизилось число соискателей в возрасте до 18-ти лет, и на 7 процентов стало меньше кандидатов от 18-ти до 24-х лет, что, вероятно, вызвано началом нового учебного года.

Также, работодателям будет сложнее найти неопытных, а значит и малооплачиваемых специалистов: рынок перенасыщен только «профессионалами», с опытом работы от 2-х лет — падение числа составило 8 процентов.

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