Как информирует «НБН», видео уничтожения российской вышки РЭБ было обнародовано бойцами Национальной гвардии Украины в ТГ-канале.

В сообщении отмечается, что вышку РЭБ РФ уничтожили аэроразведчики «Кондор» первой президентской бригады Национальной гвардии Украины «Буревій».

Примечательно, что уничтоженная российская вышка РЭБ также была оборудована системой дальнего визуального наблюдения «Муром». Она представляла весьма большую угрозу для солдат ВСУ.

Напомним, не так давно мы сообщали об успехе ВСУ на Запорожском направлении.