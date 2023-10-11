О том, что наша армия улучшила тактическую ситуацию к западу от Работино на Запорожье, одновременно уничтожив почти 100 единиц техники «второй армии мира», пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерал Александра Тарнавского.

По словам Тарнавского, только за последние сутки, бойцами ОСУВ «Таврия» было уничтожено почти 100 единиц техники оккупантов, включая Су-25 и хваленый БМПТ «Терминатор». Кроме того, защитники не прекращают проведения контрнаступательной операции на Мелитопольском направлении — подразделениями ракетных войск и артиллерии из состава оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» осуществлено 1 777 огневые задачи, уничтожившим не только 1 склад с боеприпасами и 2 важнейших объекта путинской армии, но и:

750 личного состава;

18 танков;

59 боевых бронированных машин;

5 артсистем;

1 РСЗО;

1 Су-25;

8 дронов;

5 единиц авто и спецтехники.

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