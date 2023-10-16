Как информирует «НБН», в данном случае речь идет о Луганске, где российские захватчики на бронетехнике раздавили гражданский автомобиль. Подтверждением тому является видео, обнародованное блогером и журналистом Денисом Казанским в Telegram.

В посте к опубликованным кадрам Казанский написал следующее:

В Луганске бронированная техника захватчиков России в очередной раз раздавила гражданский автомобиль. Причем подобного рода инциденты происходят уже почти каждый день.

В это же время журналист отметил, что исходя из периодичности подобных ЧП, можно сказать, что «отношение со стороны россиян к местным – чуть лучше, нежели к насекомым».

Напомним, ранее Казанский сообщил, что оккупантам в Донецке становиться весьма некомфортно.