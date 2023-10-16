В эфире национального телемарафона Евлаш рассказал, что помогло украинским бойцам «отминусовать» Ми-8 «второй армии мира» на Купянском направлении, информирует «НБН».

По словам представителя Восточной группировки войск, многоцелевой вертолет российских оккупантов – хороший «улов» 25-й воздушно-десантной бригады. Капитан уточнил, что российский пилот потерял бдительность и завел Ми-8 в зону поражения украинской противовоздушной обороны.

Евлаш отметил, что военные из расчета ПЗРК «демилитаризовали» еще одну единицу авиации страны-агрессора вместе с личным составом.

Напомним, начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ рассказал о ходе боев на Купянском и Лиманском направлениях, сообщив подробности о тактике штурмовиков ВС РФ.