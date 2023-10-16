В эфире национального телемарафона Евлаш рассказал, что на Лимано-Купянском направлении воюют группировки оккупантов «Шторм-Z». Россияне пытаются «раздробить» эти подразделения, чтобы обезопасить их от «демилитаризации» ВСУ артиллерией и БПЛА, информирует «НБН».

Представитель Восточной группировки войск отметил, что на этих участках фронта враг пытается штурмовать позиции защитников в темное время суток в плохую погоду и обстреливать их из артиллерийских систем с максимально крайних граничных дистанций.

Глава пресс-службы объяснил, что оккупанты таким образом пытаются обезопасить эти установки от ударов контрбатарейных подразделений и FPV-дронов ВСУ.

Капитан подчеркнул, что цель ВС РФ – окружить Купянск Харьковской области, после чего выйти на рубеж реки Оскол и пробивать сухопутный коридор до поселка городского типа Боровая.

Ранее Евлаш сообщал, с чем связано окончание периода «затишья» в районе Купянска и Лимана.