Глава пресс-центра Сил обороны Юга Украины в эфире национального телемарафона рассказала, что этой ночью «вторая армия мира» атаковала объекты инфраструктуры нашей страны. На этот раз россияне сконцентрировали свои усилия не только на южных областях, информирует «НБН».

Гуменюк уточнила, что также оккупанты наносили удары по центральным и юго-восточным регионам. «Шахеды» летели по сложной траектории, работу ПВО по ударным БПЛА усложняли погодные условия – сильный порывистый ветер и шторм на море.

Спикер ОК «Юг» добавила, что ВС РФ сконцентрировали беспилотники в основном на переходе в другие области, запуская их с разных направлений, чтобы попытаться обойти ПВО.

Ранее в Воздушных силах ВСУ подсчитали количество «Шахедов» и ракет, ликвидированных противовоздушной обороной этой ночью.