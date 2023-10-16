В пресс-службе Воздушных сил сообщили, что российские захватчики ночью атаковали нашу страну с нескольких направлений. Армия Путина для ударов применила ударные БПЛА, управляемые авиационные ракеты и баллистическое оружие, информирует «НБН».

В сообщении отмечается, что ВС РФ выпустили 5 управляемых авиационных ракет Х-59 по Северу и Востоку Украины, запустили по разным направлениям 12 «Шахедов», в частности на Запад. Также россияне нанесли удар баллистической ракетой «Искандер-М».

Силы ПВО во время ночного обстрела ликвидировали 11 ударных беспилотников и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Как сообщалось, в Министерстве обороны государства-террориста пожаловались на атаку 27 беспилотников 15 октября.