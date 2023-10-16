Как информирует «НБН», согласно сообщению Полтавской ОВА в Telegram, шестнадцатого октября ночью в ведомстве появилась информация об атаках со стоны РФ, а уже вскоре были опубликованы фото последствий вражеского удара.

Так, согласно обнародованному сообщению, оккупанты повредили еще один объект социальной инфраструктуры:

По состоянию на сейчас комиссией уже обследовано 40 домов и 36 квартир. Но работа продолжается. Кроме того тало известно, что в результате ночного ракетного обстрела города взрывной волной было повреждено еще одного объекта социальной инфраструктуры. В здании была выбита часть окон. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, ранее мы уже писали о последствиях ночной воздушной атаки на Хемльницкую область.