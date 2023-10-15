О том, что в ночь на 15-е октября, Украина якобы снова осуществила массированную атаку на страну-агрессор, применив 27 дронов, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве РФ отмечают — российские средства ПВО перехватили почти все данные дроны: 18 в небе над Курской областью, еще 2 — над Белгородской. Судя по всему, остальные беспилотники, вовсе не обязательно были самолетного типа, так как в северной части Севастополя тоже слышали «серию хлопков», о чем сообщили в местном Telegram-канале «Чп/Севастополь».

Кроме того, так называемый «мэр» этого города Михаил Развожаев косвенно подтвердил такие сведения, но попытался успокоить, сообщив, что «громкие звуки в районе Северного мола», лишь являются признаками учений ЧФ РФ, корабли которого применяют «реактивные бомбометы».

Ранее мы писали о том, что этой ночью в Запорожье прозвучала серия громких взрывов.