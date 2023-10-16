Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Общественное».

В настоящее время нет информации от официальных лиц о причинах и последствиях звуков взрывов. Но перед этим представители Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупредили, что в направлении города движутся беспилотники типа «Шаахед».

А вот ТГ-канал Хмельницкий LIVE сообщал, что под утро в городе работала ПВО и может быть громко.

Жителей области до окончания воздушной тревоги призвали оставаться в укрытиях, а кто решил быть дома, тогда обязательно использовать правило «двух стен».

Немного позже появился комментарий городского головы Хмельницкого, который высказал благодарность силам ПВО за работу и защиту города.

Напомним, ранее мы уже писали о ночных взрывах в Запорожье.