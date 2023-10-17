В эфире телеканала «Мы – Украина» представитель украинской военной разведки прокомментировал наступление «второй армии мира» на Авдеевку. Юсов отметил, что оккупанты хотят остановить наступление ВСУ, информирует «НБН».

Представитель ГУР МОУ объяснил, что захватчики не просто ждут, когда украинские войска будут деоккупировать территории нашей страны, а пытаются принимать меры.

Юсов сообщил, что многочисленные штурмы Авдеевки россиянами призваны рассредоточить, расконцентрировать, перегруппировать силы защитников. Оккупанты хотят, чтобы военное руководство Украины было вынуждено перебрасывать подразделения на это направление.

Ранее офицер ВСУ объяснил, почему россиянам важно полностью захватить Авдеевку.