В пресс-службе Сил специальных операций ВСУ заявили, что в ходе операции DRAGONFLY на военных аэродромах «освободителей» в Луганске и Бердянске россияне были отправлены на «концерт Кобзона», а также уничтожена их техника и боеприпасы, информирует «НБН».

В частности, «бавовна» «отминусовала» 9 вертолетов разных модификаций, пусковую установку противовоздушной обороны, специальную технику и склад боеприпасов. Кроме того, повреждены взлетные полосы аэродромов.

В Бердянске «хлопки» гремели до 04:00, в Луганске – до 11:00. Захватчики до сих пор достают из-под завалов тела, потери «второй армии мира» в живой силе составляют десятки погибших и раненых.

Отметим, российские пропагандисты утверждают, что аэродром в Бердянске защитники атаковали ракетами ATACMS.