В комментарии изданию «Украинская правда» Игнат заявил, что использование россиянами самолетов-носителей «Кинжалов» над Черным морем ничего не изменит для нашей страны, которой РФ ежедневно угрожает различными видами оружия, информирует «НБН».

По словам спикера ВС ВСУ, и до решения Путина отправить на защиту неба над Черным морем МиГ-31К с «Кинжалами» авиация ВС РФ там постоянно патрулировала воздушное пространство, в частности истребителями и разведчиками.

Полковник предполагает, что такие заявления президента-агрессора, вероятно, направлены в адрес государств-членов Североатлантического Альянса, которые попадают в зону поражения «Кинжалов», которые способные нести тактический ядерный боевой заряд.

Напомним, российский лидер приказал ВКС страны-агрессора использовать МигГ31К с гиперзвуковыми ракетами для патрулирования Черного моря.