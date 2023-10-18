О том, что Путин потребовал начать интенсивное патрулирование воздушного пространства над Черным морем, пустив в дело самолеты, имеющие на борту гиперзвуковые ракеты «Кинжал», пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный в Telegram-канале «На видео видно».

Как стало известно, Путин лично дал поручение командованию Воздушно-космических сил РФ относительно начала постоянного мониторинга неба над «нейтральной зоной» акватории Черного моря многоцелевыми самолетами МиГ-31, на борту которых будут размещены комплексы «Кинжал», с дальностью поражения целей до 1 000 километров.

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