Как информирует «НБН», об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел.
Сотрудники правоохранительных органов также обнародовали в Сети видео, где запечатлено спасение пострадавшего из-под завалов.
В полиции также рассказали, что профильные службы эвакуировали порядка пятидесяти людей, которые жили в этом доме, попавшем под ракетный обстрел РФ.
Предварительные данные говорят о том, что под завалами могут находиться еще три человека. В полиции добавили, что поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним, ранее мы уже писали о ракетном ударе РФ по Запорожью.