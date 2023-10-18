Как информирует «НБН», об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел.

Сотрудники правоохранительных органов также обнародовали в Сети видео, где запечатлено спасение пострадавшего из-под завалов.

В полиции также рассказали, что профильные службы эвакуировали порядка пятидесяти людей, которые жили в этом доме, попавшем под ракетный обстрел РФ.

Предварительные данные говорят о том, что под завалами могут находиться еще три человека. В полиции добавили, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетном ударе РФ по Запорожью.