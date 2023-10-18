Как информирует «НБН», более того, согласно заявлению главы Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко, количество жертв удара ракетой по жилому дому увеличилось. По его данным, из-под завалов дома достали тела еще троих человек.

В результате общее количество жертв в результате ночной атаки РФ достигло пяти человек. Он отметил, что эти три тела, которые достали из-под завалов, считались пропавшими без вести.

Кроем того, в медицинское учреждение были доставлены еще пять раненных человек.

Напомним, в ночное время, восемнадцатого октября, армия Путина нанесла ракетный удар по Запорожью, в результате чего погибли мирные жители города.