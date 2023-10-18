Как информирует «НБН», о серьезных ударах по военному лагерю РФ в Курской области сообщает целый ряд ТГ-каналов.

Так, сообщается, что сегодня ночью СБУ организовали «бавовну» в полевом лагере россиян возле села Постоялые дворы, что в Курской области. Отмечается, что здесь рядом с военным аэродромом «Халино» размещались порядка трех тысяч российских военных и порядка восьмидесяти единиц военной техники.

В настоящее время уточняется количество вражеских потерь. Однако очевидно, что поражения БПЛА были весьма мощными. Было зафиксировано как минимум восемнадцать попаданий дронов по лагерю. Это подтверждает и опубликованное в Сети видео. А вот российская власть сообщила, что ПВО сбила все БПЛА и никаких потерь нет.

Напомним, ранее мы уже писали об ударе БПЛА по Брянской области.