О том, что этой ночью, Украина якобы попыталась атаковать не только химический завод на Брянщине, но и еще одно «городообразующее» предприятие, пишет «НБН», ссылаясь на жалобы, опубликованные в российском Telegram-канале Baza.

Как стало известно, около 2 часов ночи этой пятницы, дрон-камикадзе осуществил «попытку» удара по постройкам химзавода им. 50-летия СССР: беспилотный летальный аппарат, вследствие неосторожного подавления средствами РЭБ, свалился на кровлю одного из цехов, где и взорвался.

Кроме того, за пару часов до вышеописанного инцидента, еще 1 БПЛА угодил в брянский строительный комплекс «Твой Дом», спровоцировав возгорание общей площадью в 90 квадратных метров.

Ранее наш информационный портал писал о том, что у Буданова назвали количество боеприпасов, которое РФ планирует изготовить в следующем году.