Как информирует «НБН», об этом сообщает пропагандисткий ТГ-канал ASTRA со ссылкой на собственные источники.

В материале говорится, что одна из ракет попала на территорию воинской части 63876, которая располагается в районе поселка Сахарная Головка, что под Севастополем. Именно там находятся склады вооружений ЧФ Российской Федерации.

В сообщении отмечается:

В результате попадания ракеты был повреждена территория воинской части. Ранение получил один военнослужащий.

Помимо прочего российское СМИ сообщило, что во время ракетной атаки из зданий «МВД» в Севастополе были эвакуированы более 350 правоохранителей.

Напомним, ранее стало известно, что небо над Черным морем будут патрулировать истребители с «Кинжалами» на борту.