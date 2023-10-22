Как информирует «НБН», пограничники обнародовали соответствующее видео в своем ТГ-канале.

В это же время бойцы ГПСУ сообщили, что на протяжении нескольких последних недель украинские Силы обороны смогли освободить Клищеевку и Андреевку.

По их словам, данные населенные пункты имеют стратегическое значение в боевых дейтвиях за Бахмут. Среди подразделений, которые ведут бои на данном участке – расчет пограничников, который прикрывает пехоту при помощи автоматического гранатомета МК-19, произведенного в США.

Напомним, ранее мы уже писали об уникальной спецоперации 3-й ОШБ на Бахмутском направлении.